Η Ντόλι Πάρτον είναι πλέον περήφανη κάτοχος όχι ενός, ούτε δύο, αλλά τριών ρεκόρ Γκίνες.

Η 75χρονη σταρ της κάντρι «έσπασε» τα ρεκόρ για τις περισσότερες δεκαετίες, επτά συνολικά, και τις περισσότερες νούμερο 1 επιτυχίες (25) στο chart Billboard U.S. Hot country Songs για γυναίκα καλλιτέχνη.

Κατέρριψε επίσης και ένα από τα δικά της ρεκόρ: τις περισσότερες επιτυχίες στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατηγορία Hot Country Songs από γυναίκα καλλιτέχνη με 109 επιτυχίες.

Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες παρουσίασαν στην Πάρτον τα τρία νέα της πιστοποιητικά στο Νάσβιλ και η τραγουδίστρια του εμβληματικού «Jolene» έδειχνε ιδιαίτερα περήφανη.

«Αυτό είναι κάτι που σε κάνει πραγματικά πολύ ταπεινό και πολύ ευγνώμων για όλα», είπε η Ντόλι Πάρτον.

«Δεν είχα ιδέα ότι ήμουν στα Ρεκόρ Γκίνες τόσες φορές! Είμαι κολακευμένη και αυτό με τιμά. Είχα δίπλα μου πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν να φτάσω ως εδώ. Ευχαριστώ όλους εσάς και όλους αυτούς που με βοήθησαν να τα έχω όλα αυτά» είπε.

Πρόσθεσε δε, ότι «πάντα μου άρεσε να μπορώ να ζω από τη βιομηχανία της μουσικής που αγαπώ τόσο πολύ. Ήμουν τόσο τυχερή που είδα τα όνειρά μου να πραγματοποιούνται και ελπίζω απλώς να συνεχίσω όσο περισσότερο μπορώ. Θα πρέπει να με ρίξετε κάτω για να με σταματήσετε!».

Η Sarah Casson, από τα ρεκόρ Γκίνες, είπε ότι η Πάρτον είναι «ένας από τους λίγους μουσικούς καλλιτέχνες στην ιστορία με αυτόν τον βαθμό διατηρούμενης δύναμης».

Ήταν όμως μια απίστευτη χρονιά για την Πάρτον. Κέρδισε την 50η υποψηφιότητά της για Grammy φέτος, έκανε το εμβόλιο της για τον COVID-19 με μία ανασκευή του «Jolene», βοήθησε στη χρηματοδότηση αφού δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο ερευνητικό ταμείο για τον κορωνοϊού του πανεπιστημιακού ιατρικού κέντρου Vanderbilt τον Απρίλιο του 2020 ενώ τα χρήματα βοήθησαν και στη χρηματοδότηση του εμβολίου COVID-19 της Moderna.

Επίσης, μόλις τον περασμένο μήνα, οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια θα εντάχθηκε στο καστ της έβδομης και τελευταίας σεζόν του Grace and Frankie.

Η εμφάνισή της αυτή σηματοδοτεί την επανένωση του πρωταγωνιστικού τρίο της αγαπημένης ταινίας «9 to 5» δίπλα στις Λίλι Τόμλιν και Τζέιν Φόντα.

Η Πάρτον συνεργάζεται επίσης με τον συγγραφέα των μπεστ σέλερ Τζέιμς Πάτερσον για το επερχόμενο μυθιστόρημα Run, Rose, Run, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2022.

