Η Νορθ Γουέστ μεταμορφώθηκε σε Κάνιε αλλά οι φανς διχάστηκαν: «Ανατριχιαστικό»

Η Νορθ Γουέστ ντύθηκε σαν τον πατέρα της, Κάνιε Γουέστ, στο TikTok, επιδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το ταλέντο της στο μακιγιάζ.

Η 9χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ χρησιμοποίησε μακιγιάζ με ειδικά εφέ για το βίντεο- στο οποίο ακούγεται το Bound 2 του διάσημου ράπερ- προσθέτοντας μούσι, φουντωτά φρύδια, έντονη γραμμή μαλλιών, ακόμη και λεπτές γραμμές στο πρόσωπό της.

Επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα και σκούφο για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, ενώ η 42χρονη μητέρα της φορούσε γυαλιά ηλίου με καθρέφτες και κορμάκι.

«Η North ασχολείται πολύ με το μακιγιάζ ειδικών εφέ και είναι πολύ καλή σε αυτό», είχε πει η Κιμ στο Allure το 2022.

Ωστόσο οι φανς της δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα με την τελευταία της εμφάνιση. Αν και τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα στον κοινό λογαριασμό TikTok που έχουν μητέρα και κόρη, πολλοί έσπευσαν στο Twitter για να μοιραστούν τις σκέψεις τους, χαρακτηρίζοντας την ιδέα «αλλόκοτη» και «λιγάκι ανατριχιαστική».

Ένας χρήστης ονόμασε τη Νορθ «Kanye East», ενώ κάποιος άλλος αστειεύτηκε ότι «ο Κάνιε λείπει τόσο πολύ στην Κιμ που έπρεπε να ντύσει την Νορθ σαν αυτόν».

«Ξέρει ότι μπορεί να πει στο παιδί της όχι;», αναρωτήθηκε ένας άλλος θαυμαστής.

she misses ye so much she had to do cosplay north into him