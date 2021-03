Η Μισέλ Ομπάμα, η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού και μοιράστηκε την εμπειρία της στο Τwitter.

Παρότρυνε δε, τον κόσμο να εμβολιαστεί, τονίζοντας πως αυτή η κίνηση θα σώσει ζωές.

«Όταν μπορέσετε να λάβετε το εμβόλιο του COVID-19, ελπίζω να το κάνετε - ο Μπαράκ και εγώ είμαστε σίγουρα πολύ χαρούμενοι που το κάναμε.

»Είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε για να νικήσουμε αυτόν τον ιό, για να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να επιστρέψουμε σε μερικά πράγματα που μας έχουν λείψει.

»Ο εμβολιασμός θα σώσει ζωές - και αυτή η ζωή θα μπορούσε να είναι δική σου» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

When you can get the COVID-19 vaccine, I hope you do—Barack and I are certainly glad we did. It’s our best shot at beating this virus, looking out for one another, and getting back to some of the things we miss. Getting vaccinated will save lives—and that life could be yours. pic.twitter.com/3VlwJbQqvu