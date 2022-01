Η Μισέλ Ομπάμα συμπλήρωσε τα 58 της χρόνια και το γιόρτασε χορεύοντας μπροστά στην τούρτα των γενεθλίων της.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δημοσίευσε στα social media βίντεο στο οποίο χορεύει υπό τους ήχους του «Happy Birthday» του Στίβι Γουόντερ και ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για το ξέσπασμα αγάπης. Είτε στείλατε μήνυμα, email ή κάνατε ανάρτηση στα social media, κάθε γενέθλια ευχή που έλαβα σήμερα σήμαινε πολλά για εμένα. Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω τόσους πολλούς ανθρώπους να με ενθαρρύνουν. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει αυτός ο χρόνος», έγραψε στην ανάρτησή της η Μισέλ Ομπάμα.

Here’s to a sweet 58th! Thank you so much for your outpouring of love. Whether you texted, emailed, or posted on social media, every birthday message I received today meant a lot to me. Looking forward to seeing what this upcoming year has in store. 💕 pic.twitter.com/owA4Qidqwk