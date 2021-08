Ο Μπαράκ Ομπάμα περιόρισε τα πλάνα για τον εορτασμό των 60ων γενεθλίων του αυτό το σαββατοκύριακο, εξαιτίας της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδίαζε εδώ και μήνες ένα πάρτι σε εξωτερικό χώρο, με βάση τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών. Όμως, οι τελευταίες εξελίξεις τον ανάγκασαν να αλλάξει τα πλάνα του.

«Εξαιτίας της νέας διασποράς της μετάλλαξης Δέλτα την τελευταία εβδομάδα, ο πρόεδρος και η κ. Ομπάμα αποφάσισαν να περιορίσουν σημαντικά την εκδήλωση, προκειμένου να συμπεριλάβουν σε αυτό μόνο συγγενείς και στενούς φίλους», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Ομπάμα, Χάνα Χάνκινς, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο πρόεδρος Ομπάμα είναι ευγνώμων για τις ευχές για τα γενέθλιά του που του στέλνουν από στέλνουν από μακριά και ανυπομονεί να ξανασυναντήσει ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Ο Μπαράκ Ομπάμα- που κλείνει σήμερα τα 60 του χρόνια- σχεδίαζε να το γιορτάσει στο σπίτι του στο Martha’s Vineyard το Σάββατο, με εκατοντάδες πρώην αξιωματούχους της διοίκησής του, δωρητές του Δημοκρατικού Κόμματος και διάσημους, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σταρ, ανάμεσά τους ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Όπρα Γουίνφρεϊ, όπως και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ρον Κλάιν αναμενόταν να είναι ανάμεσα στους προσκεκλημένους, σύμφωνα με τους New York Times και τη New York Post. Ο Κλάιν άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να μην παραστεί, σύμφωνα με τους Times.

Στο μεταξύ, ήδη ο Μπαράκ Ομπάμα δέχεται πληθώρα ευχών για τα γενέθλιά του στα social media.

«Από όλα σου τα επιτεύγματα, ξέρω ότι το ότι είσαι ένας τρυφερός πατέρας, που είναι παρών για τα κορίτσια μας, τα ξεπερνά όλα. Σε ευχαριστώ που ποτέ δεν άφησε το βάρος του κόσμου να εμποδίσει το να είσαι ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας», έγραψε σε ανάρτησή της η Μισέλ Ομπάμα, δημοσιεύοντας μια οικογενειακή φωτογραφία.

Ο Τζο Μπάιντεν επίσης ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Μπαράκ Ομπάμα, με μια κοινή φωτογραφία τους. «Είμαι υπερήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ αδελφό και φίλο. Είμαι ευγνώμων για τις ανιδιοτελείς υπηρεσίες σου σε αυτό το έθνος», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Happy birthday, @BarackObama. I’m proud to call you a brother and a friend — and I’m grateful for your selfless service to this nation. pic.twitter.com/jZ9XnX2Dxt