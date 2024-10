Η Μελόνι εξισώνει την παρένθετη μητρότητα με έγκλημα και εξαϋλώνει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ιταλία

Η Ιταλία μετρά τις πληγές που προκαλεί η ακροδεξιά κυβέρνηση, που εδώ και δύο χρόνια κάνει πράξη το όραμα της Τζόρτζια Μελόνι, για μια χώρα αφοσιωμένη περισσότερο στην αφύπνιση του εθνικιστικού αισθήματος, παρά στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η παρένθετη μητρότητα ήταν ήδη απαγορευμένη στη γειτονική χώρα, αλλά αυτό δεν πλήρωνε τα «Αδέλφια της Ιταλίας». Από την Τετάρτη, η πρακτική της «ενοικιαζόμενης μήτρας» όπως είχε χαρακτηρίσει η Μελόνι απαξιωτικά την παρένθετη μητρότητα, έλαβε μια μορφή καθολικού εγκλήματος, διεθνούς χαρακτήρα.

«Όπως ακριβώς η τρομοκρατία ή η γενοκτονία» θα πρόσθετε η Washington Post σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης Μελόνι. Ο νέος νόμος απαγορεύει στους πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, να καταφύγουν στο εξωτερικό.

Italy has blocked all paths for gays to have children after passing law banning international surrogacy.



