Η Lili Reinhart καταγγέλλει τις σελέμπριτι που «λιμοκτονούν»: «Έχω μπουχτίσει»

Η ηθοποιός Lili Reinhart κατέκρινε τις σελέμπριτι που κάνουν εξαντλητικές δίαιτες απλώς για να χωρέσουν στα ρούχα που επιλέγουν για επίσημες εμφανίσεις.

«Το να περπατάς στο κόκκινο χαλί και να δίνεις συνέντευξη όπου λες ότι έχεις λιμοκτονήσει γιατί δεν έχεις φάει υδατάνθρακες εδώ και έναν μήνα (...) ώστε να χωρέσεις σε ένα γ.... φόρεμα;» έγραψε η Reinhart σε story της στο Instagram.

«Τόσο λάθος. Έχω μπουχτίσει. (...) Να παραδέχεσαι ανοιχτά πως λιμοκτονείς για χάρη του Met Gala. (...) Όταν γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πως εκατομμύρια νεαροί και νεαρές σε θαυμάζουν και ακούνε την κάθε σου λέξη. Η άγνοια είναι αηδιαστική».

Παρότι η ηθοποιός του Riverdale δεν κατονόμασε το άτομα που την ενόχλησε τόσο, πολλοί εκτιμούν ότι αναφερόταν στην Kim Kardashian, η οποία παραδέχθηκε πως έχασε 7 κιλά για να μπορέσει να φορέσει την αυθεντική τουαλέτα της Marilyn Monroe στο Met Gala.

Πρόκειται για το φόρεμα που φορούσε όταν τραγούδησε το Happy Birthday στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι το 1962.

«Φορούσα στολή σάουνα δύο φορές την ημέρα, έτρεχα στον διάδρομο, έκοψα εντελώς τη ζάχαρη και τους υδατάνθρακες και έτρωγα μόνο τα πιο καθαρά λαχανικά και πρωτεΐνες» ανέφερε η Kardashian στη Vogue. «Δεν λιμοκτόνησα, αλλά ήμουν πολύ αυστηρή».

«Σας παρακαλώ να σταματήσετε να υποστηρίζετε αυτές τις ανόητες, επικίνδυνες διασημότητες των οποίων ολόκληρη η εικόνα περιστρέφεται γύρω από το σώμα τους» τόνισε η Reinhart και κατέληξε: «Γενικά δεν είμαι οργισμένο άτομο, αλλά, το ορκίζομαι στον Θεό, η τοξικότητα αυτής της βιομηχανίας με ενοχλεί μερικές φορές».

