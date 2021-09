Η Κλόε Καρντάσιαν βρέθηκε στο The Late Late Show του James Corden τη Δευτέρα και είπε ότι έπεισε τη μεγαλύτερη αδερφή της, Κιμ, να ξεγελάσει τους followers της σε μία πρόσφατη ανάρτησή της.

Τον Αύγουστο, η Κιμ δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο της ίδιας, της Κλόε και της αδερφής τους, Κόρντεϊ με τη λεζάντα, «Η οντισιόν μας στο Star Search! Σαφώς δεν πήραμε τέσσερα αστέρια ... αλλά η Κρις Τζένερ είχε ράψει τα κοστούμια μας».

Η Κλόε καλεσμένη στο σόου σχολίασε την ανάρτησή της λέγοντας ότι «Η μαμά μας έντυσε με αυτά τα ασημένια λαμέ ρούχα. Η μαμά μου είναι καταπληκτική, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σε κάνει να ντρέπεσαι τόσο πολύ. Νομίζω ότι ήταν στο πάρτι γενεθλίων κάποιου και τραγουδούσαμε» αποκάλυψε.

Άρα η τριάδα των αδελφών Καρντάσιαν που τραγουδούσε το "I Think We Are Alone Now" της Tiffany δεν ήταν, στην πραγματικότητα, σε μια ακρόαση του Star Search.

«Η Κιμ ήθελε να γράψει μια λεζάντα εξαιρετικά προφανή. Κάτι σαν «η μαμά μου μας έντυνε σαν σαν τρίδυμα». Τότε της είπα όχι. «Γράψε ότι είμαστε στο Star Search γιατί όλοι θα το πιστέψουν», είπε η Κλόε.

Και έτσι έγινε. «Όλοι πίστεψαν ότι η μαμά μου μας έντυσε έτσι και μας πήγε στο Star Search, αλλά δεν ήταν αλήθεια».

Όταν ο οικοδεσπότης πρότεινε στις αδελφές Καρντάσιαν να κάνουν ένα girl band ομάδα, όπως ήταν η ιδέα της μαμάς τους, Κρις Τζένερ τότε, η Κλόε απάντησε ότι η Mamager θα κάνει τα πάντα. «Μην της δίνει ιδέες. Νομίζω, όμως, ότι μάλλον έχουμε αργήσει για αυτό».

Aυτές τις μέρες η διάσημη οικογένεια μαγνητοσκοπεί το νέο ριάλιτι για το Hulu μετά από έξι μήνες διακοπών, αφού τελείωσε το Keeping Up With the Kardashians.

«Από το 2007 δεν περάσαμε ποτέ έξι εβδομάδες χωρίς γυρίσματα, οπότε αυτοί οι έξι μήνες ήταν οι πιο μακροχρόνιοι έξι μήνες που είχα ποτέ», είπε η Κλόε.

«Ήταν περίεργο στην αρχή, αλλά πραγματικά ωραίο. Αλλά τώρα που επιστρέφουμε (στα γυρίσματα) μου λείπει. Παρόλο που ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο και είμαστε όλοι περίεργα εμμονικοί ο ένας με τον άλλον, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να πληρώνεσαι για είσαι δίπλα στους δικούς σου. Φωνάξτε εδώ την Κρις Τζένερ! » είπε αστειευόμενη.

Με πληροφορίες του ETOnline