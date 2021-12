Η Κέιτ Μίντλετον έπαιξε πιάνο στην χθεσινή χριστουγεννιάτικη συναυλία, στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ εμφανίστηκε στο πλευρό του μουσικού Tom Walker σε ένα βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση, καθώς οι δυο τους είχαν κάνει κρυφά γυρίσματα σε στούντιο ηχογράφησης πριν τη συναυλία.

Το «Royal Carols: Together At Christmas» διοργανώθηκε για ανθρώπους που υποστήριξαν τις κοινότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid.

A very special performance of 'For Those Who Can't Be Here' with @IamTomWalker for #TogetherAtChristmas Watch the full performance on our YouTube channel: https://t.co/twi2NplxNv pic.twitter.com/4HwGUMvPKe

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έγραψαν στο Twitter ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα ήταν διαφορετικά από αυτά που είχαν σχεδιάσει τόσοι πολλοί άνθρωποι.

«Από αυτούς που είναι μόνοι ή πρέπει να απομονωθούν μακριά από αγαπημένα πρόσωπα, μέχρι τους απίστευτους ανθρώπους που υποστηρίζουν το Σύστημα Υγείας μας και φροντίζουν όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη - σας σκεφτόμαστε», είπαν στο μήνυμά τους.

This Christmas will be different to what so many of us had planned. From those who are alone or having to isolate away from loved ones, to the incredible people supporting our NHS and caring for those most in need – we are thinking of you. W & C