Η Ιρλανδία αναγνώρισε την Παλαιστίνη: Για «ιστορική ημέρα», μίλησε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός

Η Ιρλανδία, μαζί με τη Νορβηγία και την Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα πως αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, ενώ ο Ιρλανδός πρωθυπουργός μίλησε για «ιστορική ημέρα».

«Σήμερα, Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία ανακοινώνουμε ότι αναγνωρίζουμε το κράτος της Παλαιστίνης, και κάθε χώρα από εμάς θα προχωρήσει σε όποια βήματα είναι απαραίτητα για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις.

«Είμαι βέβαιος ότι και άλλες χώρες θα ενωθούν μαζί μας για να κάνουμε αυτό το σημαντικό βήμα τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε επίσης ο Χάρις.

Η ιρλανδική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης έρχεται ως προπομπός της λύσης των δύο κρατών με το Ισραήλ, η οποία, όπως είπε, είναι απαραίτητη για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Ο κ. Χάρις συνέχισε: «Είναι μια δήλωση υποστήριξης για τη λύση δύο κρατών, τον μόνο αξιόπιστο δρόμο προς την ειρήνη και την ασφάλεια για το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και τους λαούς τους».

"Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognise the state of Palestine."



Irish Prime Minister Simon Harris says this is a "historic day for Palestine".https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/y3vLHQr899