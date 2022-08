Η Heineken έφτιαξε παπούτσια με μπύρα στην σόλα -Έχει και ανοιχτήρι

Πώς θα σας φαινόταν να περπατούσατε πάνω σε… μπύρα;

Η Heineken φαίνεται ότι θέλησε να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δημιουργώντας ένα παπούτσι με μπύρα στην σόλα του.

Η εταιρεία παρουσίασε τα «Heinekicks», τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά χρώματά της αλλά και μπύρα να ρέει στην σόλα τους.

Beer for your sole



Designed in collaboration with noted shoe designer, Dominic Ciambrone, to celebrate the smoothness of Heineken®️ Silver. Heinekicks aren't your everyday shoe, but it’s not every day you get to walk on beer. pic.twitter.com/LefwD5X7if