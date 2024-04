Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου εμφανίζεται Ισραηλινοαμερικανός όμηρος

Η παλαιστινιακή Χαμάς δημοσίευσε ένα νέο βίντεο που απεικονίζεται ο Ισραηλινοαμερικανός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, ένας από τους ομήρους που πιάστηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και παραμένει όμηρος στη Γάζα.

Στο βίντεο διάρκειας σχεδόν τριών λεπτών, ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, ο οποίος φαίνεται να του λείπει το ένα χέρι, αυτοπαρουσιάζεται και ζητά από την ισραηλινή κυβέρνηση να τους επιστρέψει στο σπίτι. Το βίντεο δεν έχει ημερομηνία, αλλά ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν λέει ότι κρατείται αιχμάλωτος για «σχεδόν 200 ημέρες», υποδεικνύοντας ότι γυρίστηκε πρόσφατα.

The Goldberg-Polin family has given permission for the propaganda video released by the Hamas jihadi death cult to be shared.



They want the world to see the horrors their beloved Hersh has endured. He was abducted from the Nova music festival on October 7 after his arm was blown… pic.twitter.com/yK8J9UYVPr