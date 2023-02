Η Χάλι Μπέρι σκόνταψε και έπεσε σε εκδήλωση- «Αν το δω αυτό στο ίντερνετ...»

Η ομιλία της Χάλι Μπέρι σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση δεν πήγε ακριβώς έτσι όπως το περίμενε.

Η σταρ έδωσε το παρών στην εκδήλωση και κάποια στιγμή την κάλεσαν στη σκηνή για να μιλήσει. Η Χάλι Μπέρι περπάτησε προς τη σκηνή, έχοντας όλα τα βλέμματα πάνω της. Ανεβαίνοντας, όμως, σκόνταψε στο σκαλί και έπεσε κάτω.

Βίντεο: Η στιγμή που η Χάλι Μπέρι σκοντάφτει

«Ναι, αυτή είμαι εγώ. Πιθανότατα αναρωτιέστε πώς κατέληξα σε αυτή την κατάσταση», ακούγεται στο βίντεο πριν παίξει ένα απόσπασμα από το Rasputin των Boney M. με σκηνές από διαφορετικές γωνίες που δείχνουν την Χάλι Μπέρι να σκοντάφτει.

Αφού σηκώθηκε, ξέσπασε σε γέλια και αστειευόμενη «απείλησε» τους παρισταμένους «Αν το δω αυτό στο ίντερνετ...».

Να σημειωθεί ότι η Χάλι Μπέρι είναι σε μια δημιουργική περίοδο, έχοντας δύο projects του Netflix στα σκαριά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παραγωγή της ταινίας επιστημονικής φαντασίας The Mothership και του κατασκοπευτικού θρίλερ Our Man From Jersey.