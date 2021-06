Ο Cyril Derreumaux ξεκίνησε από την παραθαλάσσια πόλη Sausalito της Καλιφόρνια, στις 31 Μαΐου και κατευθύνθηκε προς τη Χαβάη για ένα επικό ταξίδι 70 ημερών στον Ειρηνικό με το καγιάκ του. Αλλά δεν φανταζόταν ότι το ταξίδι του θα ήταν τόσο επικίνδυνο.

Οι κακές καιρικές συνθήκες που σημειώθηκαν ξαφνικά το Σαββατοκύριακο δεν ευνόησαν τα σχέδιά του. Ο Derreumaux διασώθηκε χάρη στις έρευνες ενός ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ που τον εντόπισε.

Είχε υποστεί πολλούς τραυματισμούς ο ίδιος αλλά και αρκετές ζημιές το καγιάκ των 7 μέτρων. Όπως δήλωσε, όταν έχασε την άγκυρα του στη θάλασσα, κατάλαβε ότι η κατάσταση θα πάει από το κακό στο χειρότερο.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, ο Derreumaux περιέγραψε τις στιγμές καθώς το καγιάκ «μαστιγωνόταν» από κύματα ύψους 4,5 μέτρων, και το GPS του σταμάτησε να λειτουργεί.

«Καθώς μιλούσα με την ομάδα μου για να λύσουμε αυτό το ηλεκτρονικό πρόβλημα, η γενική ''συμπεριφορά'' του καγιάκ ξαφνικά άλλαξε, την οποία απέδωσα αμέσως σε μια ζημιά της άγκυρας στη θάλασσα», έγραψε. «Λίγο αργότερα το καγιάκ μου ήταν έρμαιο των κυμάτων».

#UPDATE Hoist footage of the #USCG crews rescuing kayaker 70 miles west of Santa Cruz, Sunday morning. Read more at: https://t.co/xi1z3sZPIN pic.twitter.com/j5296l1WsP