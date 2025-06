Η Βρετανία θα προμηθευτεί F-35 ικανά να φέρουν πυρηνικές βόμβες

Την αγορά 12 αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35A, ικανών να φέρουν πυρηνικές βόμβες, ανακοίνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι θα συμμετάσχει στη διαμοιρασμένη πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ.

Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε την απόφαση «ακόμη μία ισχυρή βρετανική συνεισφορά στη Συμμαχία».

Η κυβέρνηση περιέγραψε τη νέα κίνηση ως «τη μεγαλύτερη ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και μία γενιά».

In an era of global uncertainty, we can no longer take peace for granted.



My government is investing in our national security by purchasing 12 new F-35A fighter jets, supporting thousands of high-skilled jobs and opportunities for working people.



Secure at home, strong abroad.