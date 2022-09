Η βασίλισσα Ελισάβετ στην τελευταία κατοικία της- Δίπλα στον πρίγκιπα Φίλιππο

Ύστερα από μια πολύωρη τελετή, που ξεκίνησε από το Αββαείο του Ουέστμινστερ και ολοκληρώθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκεται πλέον στην τελευταία κατοικία της και δίπλα της, ο σύζυγος της, πρίγκιπας Φίλιππος.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' της Βρετανίας ετάφη μαζί με τον επί 73 χρόνια σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο, σε μια ιδιωτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία μόνο μελών της βασιλικής οικογένειας.

Νωρίτερα, η σορός της Ελισάβετ Β’ είχε τοποθετηθεί στη βασιλική κρύπτη, αφού πρώτα αφαιρέθηκαν από το φέρετρο τα σύμβολα της εξουσίας – το στέμμα, η σφαίρα και το σκήπτρο, με τον βασιλιά Κάρολο μετά βίας να συγκρατεί τα δάκρυά του.

Στο ίδιο παρεκκλήσι έχουν ταφεί οι γονείς της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και η αδερφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

1953: The first time the Crown was placed on Queen Elizabeth II’s head



2022: The Crown leaves Elizabeth II’s possession for the final time. pic.twitter.com/tPRrBfM5Nx — Charlie Proctor (@MonarchyUK) September 19, 2022

Στην ιδιωτική τελετή της οικογένειας, που ακολούθησε, το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ και του συζύγου της, Φιλίππου, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 99 ετών, ενταφιάστηκε στο ίδιο παρεκκλήσι όπου αναπαύονται οι γονείς και η αδερφής της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

Ηγέτες και μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Λονδίνο για να αποτίσουν το ύστατο χαίρε στη βασίλισσα Ελισάβετ, τη μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας που κέρδισε τον σεβασμό όλου του κόσμου κατά την 70χρονη βασιλεία της.

Ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα σημαίνοντα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ακολούθησαν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ σήμερα στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ, το οποίο μετέφερε 8μελές άγημα.

Facebook Twitter

Ήταν η πρώτη επίσημη κηδεία με τέτοιου είδους τιμές που γίνεται στη χώρα από το 1965 και τον θάνατο του Ουίνστον Τσώρτσιλ.

The Royal Family walk behind Queen Elizabeth II’s coffin as the procession arrives at St George’s Chapel. pic.twitter.com/oIHoZfiTLh — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν παραταχθεί στους δρόμους από τους οποίους πέρασε το φέρετρο της βασίλισσας, διανύοντας τη σύντομη διαδρομή από το Ουέστμινστερ Χολ όπου εξετέθη επί τετραήμερο σε λαϊκό προσκύνημα.

Around 100,000 people have gathered on The Long Walk in Windsor to say goodbye to The Queen. pic.twitter.com/8KvRJqtRNN — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Στο γειτονικό Χάιντ Πάρκ του Λονδίνου επικράτησε απόλυτη σιωπή, καθώς χιλιάδες άνθρωποι, που βρίσκονταν εκεί για ώρες, έμειναν αμίλητοι τη στιγμή που το φέρετρο της βασίλισσας εμφανίστηκε στις οθόνες που είχαν τοποθετηθεί εκεί προκειμένου οι Βρετανοί να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την κηδεία.

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Εντός του Αββαείου, απαγγέλθηκαν αποσπάσματα της Βίβλου υπό τους ήχους ύμνων που ακούγονται σε κάθε επίσημη νεκρώσιμη ακολουθία από τις αρχές του 18 αιώνα. Μεταξύ αυτών που περπάτησαν πίσω από το φέρετρο ήταν ο εγγονός της βασίλισσας και μελλοντικός βασιλιάς, ο εννιάχρονος πρίγκιπας Τζορτζ.

The Garter King of Arms proclaims the styles and titles of Queen Elizabeth II as her body is lowered into the Royal Vault. pic.twitter.com/lgzgj5fRkA — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Στους 2.000 προσκεκλημένους περιλαμβάνονταν περίπου 500 ηγέτες και μέλη βασιλικών οικογενειών από τον όλο τον κόσμο, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ηγέτες από τη Γαλλία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Κίνα και το Πακιστάν.

Πλήθη ανθρώπων είχαν συγκεντρωθεί στο Λονδίνο από όλη τη Βρετανία και το εξωτερικό για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα, με ορισμένους να σκαρφαλώνουν σε κολώνες φωτισμού προκειμένου να δουν τη βασιλική πομπή -μια από τις μεγαλύτερες αυτού του είδους στη σύγχρονη Ιστορία στη βρετανική πρωτεύουσα.

The Queen’s Funeral Procession has arrived on The Long Walk. pic.twitter.com/kYE8PKlLcx — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Εκατομμύρια περισσότεροι παρακολουθούν την κηδεία της Ελισάβετ από την τηλεόραση στα σπίτια τους καθώς για σήμερα στη χώρα έχει κηρυχθεί επίσημη αργία. Είναι η πρώτη φορά που κηδεία Βρετανού μονάρχη μεταδίδεται τηλεοπτικά.

Μετά το πέρας της νεκρώσιμης ακολουθίας, τηρήθηκε σιγή δύο λεπτών στη μνήμη της βασίλισσας Ελισσάβετ Β' στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, όπως και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πιστά ως το τέλος: Τα κόργκι και το πόνι της βασίλισσας Ελισάβετ στη νεκρική πομπή

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βασίλισσα Ελισάβετ: Μια αράχνη πάνω στο φέρετρο ήταν η πιο viral στιγμή της κηδείας