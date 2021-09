Η αυτοκτονία θεωρείται ακόμη έγκλημα σε 20 χώρες, όπου κάποιος που έχει προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο και έως τρία έτη φυλάκισης, σύμφωνα με έρευνα.

Σε πολλές χώρες παιδιά μπορούν να διωχθούν για απόπειρα αυτοκτονίας και στη Νιγηρία ανήλικοι ακόμη και 7 ετών μπορεί να συλληφθούν και να δικαστούν, σύμφωνα με έρευνα της United for Global Mental Health, οργάνωσης για την ψυχική υγεία που ζητά την αποποινικοποίηση της αυτοχειρίας. Σε άλλες 20 χώρες η αυτοκτονία τιμωρείται, σύμφωνα με τη σαρία.

In 20 countries around the world, death by suicide remains a criminal offence.



Criminalising suicide does not deter people from taking their lives, but it does deter them from seeking help in a moment of acute crisis and receiving the support they need. pic.twitter.com/wx9NmoNa2s