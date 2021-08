H Αριάνα Γκράντε, για την ακρίβεια ένα εντυπωσιακό avatar της, έδωσε «συναυλία» στο Fortnite στο πλαίσιο του Fortnite Rift Tour.

Η Epic Games, δημιουργός του δημοφιλούς διαδικτυακού παιχνιδιού, ανακοίνωσε πρόσφατα «ένα μουσικό ταξίδι σε νέες μαγικές πραγματικότητες όπου συγκρούονται Fortnite και Αριάνα Γκράντε», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Thank you to everyone who drifted into the #RiftTour with us and @ArianaGrande pic.twitter.com/1SfUaLJGWZ