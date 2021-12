Άλλη μια χρονοκάψουλα βρέθηκε τη Δευτέρα στη βάση του αγάλματος ενός στρατηγού της Συνομοσπονδίας των Νοτίων, ανανεώνοντας τις ελπίδες ότι θα μπορούσε να περιέχει μια φωτογραφία του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν την οποία περιμένουν εναγωνίως πολλοί συλλέκτες.

«Την βρήκαν!» έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ, μία εβδομάδα από το άνοιγμα της πρώτης χρονοκάψουλας που απογοήτευσε τους ειδικούς. «Είναι προφανώς η χρονοκάψουλα που έψαχνε όλος ο κόσμος», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες ενός μεταλλικού, ορθογώνιου κουτιού, μήκους περίπου 30 εκατοστών.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε πάντως ότι το κουτί δεν θα ανοιχθεί αμέσως, αφού οι ειδικοί θέλουν προηγουμένως να το εξετάσουν.

Αυτές οι «κάψουλες» είναι κουτιά τα οποία θάβονται σε κάποιο σημείο, αφού προηγουμένως τους βάλουν μέσα διάφορα χαρακτηριστικά αντικείμενα της εποχής, για να τα βρουν οι επόμενες γενιές. Η συγκεκριμένη βρέθηκε κάτω από το βάθρο του αγάλματος του στρατηγού Ρόμπερτ Λι, του επικεφαλής του στρατού των Νοτίων κατά τον εμφύλιο πόλεμο (1861-65). Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος είχαν γίνει το 1890 στο Ρίτσμοντ, την πρώην πρωτεύουσα των Νοτίων, στη Βιρτζίνια.

Το άγαλμα, που θεωρήθηκε σύμβολο του δουλοκτητικού παρελθόντος της χώρας, απομακρύνθηκε τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της αμφισβήτησης της τιμής που είχε αποδοθεί μέσα από αυτά τα μνημεία σε ανθρώπους που υπερασπίστηκαν τη δουλεία. Οι ειδικοί ξεκίνησαν στη συνέχεια τις έρευνες στο βάθρο του για να βρουν μια μυστηριώδη χρονοκάψουλα, που είχε τοποθετηθεί εκεί το 1887.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2