Χονκ Κονγκ: Στη φυλακή 3 άτομα που έκλεψαν χειρόγραφο του Μάο Τσε Τουνγκ

Τρία άτομα φυλακίστηκαν στο Χονγκ Κονγκ για κλοπή έργων τέχνης που αξίζουν εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός κυλίνδρου καλλιγραφίας που είχε έγραψε ο πρώην ηγέτης της Κίνας, Μάο Τσε Τουνγκ.

Ωστόσο, οι δράστες δε γνώριζαν την προφανώς μεγάλη αξία του χειρόγραφου και το πούλησαν σε έναν ερασιτέχνη συλλέκτη για περίπου 25 δολάρια. Από την πλευρά του, και ο αγοραστής φέρεται να μην ήξερε την αξία της καλλιγραφίας και έτσι αποφάσισε να την κόψει στη μέση ώστε να μπορεί να την αποθηκεύει πιο εύκολα.

Τελικά, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε κάθειρξη έως και δυόμισι χρόνια.

Ο κύλινδρος περιέχει σημειώσεις από μια συνάντηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και αρκετές στροφές ποίησης του Μάο. Η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

