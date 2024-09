Χάρι Πότερ: Η HBO ξεκινά τις οντισιόν για την πρωταγωνιστική τριάδα της νέας σειράς

Η HBO ξεκίνησε τις οντισιόν για το επόμενο πρωταγωνιστικό καστ της νέας σειράς του Χάρι Πότερ στην τηλεόραση.

Η HBO ξεκίνησε την αναζήτηση για τον επόμενο Χάρι Πότερ, Ρον Γουέσλι και Ερμιόνη Γκρέιντζερ, με τη Warnen Bros να δημοσιεύει αγγελία για τα κάστινγκ. Η αγγελία αφορά τον Απρίλιο του 2025 και ζητούνται παιδιά ηλικίας 9-11 ετών από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, προκειμένου να υποδυθούν τους ήρωες του Χόγκουαρτς.

Οι υποψήφιοι θα περάσουν από οντισιόν για να υποδυθούν τον νεαρό μάγο και τους δύο κολλητούς του, καθώς θα ζήσουν νέες περιπέτειες και θα έρθουν ξανά αντιμέτωποι με το κακό στο Χόγκουαρτς. Αν και όλοι οι υποψήφιοι ηθοποιοί πρέπει να είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, οι παραγωγοί «δεσμεύονται για ένα συμπεριληπτικό κάστινγκ».

