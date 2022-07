Χάος στη Σρι Λάνκα: Χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στην προεδρική κατοικία, βουτιές στην πισίνα

Χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στην προεδρική κατοικία στην Σρι Λάνκα μετά από κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην αναγκαστική φυγάδευση του προέδρου Gotabaya Rajapaksa.

Διαδηλωτές από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν πορεία στο Κολόμπο ζητώντας την παραίτησή του μετά από μήνες διαδηλώσεων για κακοδιαχείριση της οικονομικής κρίσης της χώρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη μεταφερθεί σε ασφαλέστερη τοποθεσία ενώ σε σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φέρεται να επιβιβάζεται τρέχοντας σε πολεμικό πλοίο.

Η χώρα υφίσταται ανεξέλεγκτη πληθωρισμό και παλεύει να εισάγει τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα.

Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές ταξίδεψαν με αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία προς την πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Νωρίτερα σήμερα κατάφεραν να εισχωρήσουν μαζικά στην κυβερνητική συνοικία, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Πήγαινε σπίτι σου!». και σπάζοντας πολλά οδοφράγματα της αστυνομίας.

Η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα για να αποτρέψει το εξαγριωμένο πλήθος αλλά δεν μπόρεσε να εμποδίσει τους διαδηλωτές να μπουν στην προεδρική κατοικία.

«Ο πρόεδρος συνοδεύτηκε και μεταφέρθηκε εκτός της κατοικίας ασφαλής», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ανώτερη αμυντική πηγή.

«Είναι ακόμη πρόεδρος, τον προστατεύει μια στρατιωτική μονάδα».

Εικόνες από τα social media από το εσωτερικό του κτιρίου δείχνoyn εκατοντάδες διαδηλωτές σε δωμάτια και διαδρόμους, ενώ ακόμα περισσότεροι στριμώχνονταν γύρω από τους εξωτερικούς χώρους της προεδρικής κατοικίας.

Βίντεο δείχνουν επίσης, δεκάδες διαδηλωτές να κάνουν βουτιές στην πισίνα του παλατιού.

Η αστυνομία απέτυχε να εμποδίσει τους διαδηλωτές να εισέλθουν στο γραφείο του προέδρου.

NOW - Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's capital.pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ — Disclose.tv (@disclosetv) July 9, 2022

Οι αρχές σε μία ύστατη προσπάθεια να εμποδίσουν τους διαδηλωτές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά οι διαδηλωτές δεν πτοήθηκαν και η απαγόρευση κυκλοφορίας άρθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο Πρωθυπουργός Ranil Wickremesinghe συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών των πολιτικών κομμάτων της Σρι Λάνκα για να συζητήσουν την κρίση. Ζητά επίσης από τον Πρόεδρο να συγκαλέσει τη Βουλή.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές ανέστειλαν τις πωλήσεις βενζίνης και ντίζελ για μη βασικά οχήματα, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τα φθίνοντα αποθέματα καυσίμων της χώρας.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει καύσιμα με πίστωση από χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Ωστόσο, ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής.

Έχει ζητήσει οικονομική βοήθεια έκτακτης ανάγκης και κατηγορεί για την κρίση την πανδημία η οποία εξαφάνισε το τουριστικό εμπόριο της Σρι Λάνκα.

Αλλά πολλοί ειδικοί λένε ότι φταίει η κακοδιαχείριση της οικονομίας για αυτήν την κατάσταση. Από τον Μάρτιο πραγματοποιούνται διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση του προέδρου Rajapaksa.

Η βαθύτερη οικονομική κρίση οδήγησε τον μεγαλύτερο αδερφό του προέδρου, Mahinda Rajapaksa, να παραιτηθεί τον Μάιο.

Sri Lanka citizens revolts over high cost of living, plus many other issues such as fuel, debt, mismanagement of economy etc .. pic.twitter.com/SAzglhV0zy — kariguhevans (@kariguhevans) July 9, 2022

🇱🇰 BREAKING NEWS🇱🇰



Footage emerges said to be of President Rajapakse fleeing Sri Lanka aboard a Navy Vessel. pic.twitter.com/ovXZbbQUTz — Dan Wicks (@DanWicks15) July 9, 2022

People's Struggle : A lady with a big smile sits in a chair after protesters occupied the presidential house at Fort. CBK 's picture is seen behind herself #LKA #SriLanka pic.twitter.com/oXvfcKYRQC — Ishara Danasekara (@IsharaDanasekar) July 9, 2022

SRI LANKA'S PRESIDENT FLEES HIS OFFICIAL RESIDENCE IN COLOMBO



Protestors gather inside the compound of Sri Lanka's Presidential Palace in Colombo on July 9, 2022. | via Agence France-Presse



📸 AFP pic.twitter.com/7QMsughdfc — Philstar.com (@PhilstarNews) July 9, 2022

