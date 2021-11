Η Beyonce πόζαρε με τις κόρες της, την 9χρονη Blue Ivy και την 4 ετών Rumi, για τη νέα καμπάνια της IVY PARK x adidas.

Στο βίντεο της καμπάνιας, η 40χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε φορώντας ασορτί ασπρόμαυρα ρούχα με τις κόρες της, χαμογελώντας στην κάμερα ενώ κρατά αγκαλιά την μικρή Rumi ενώ η Blue Ivy στέκεται όρθια δίπλα της με μια μπάλα ποδοσφαίρου στα χέρια.

Η συλλογή Halls of Ivy, όπως ονομάζεται, θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για 24 ώρες στο σάιτ της Adidas, στις 9 Δεκεμβρίου, πριν την παγκόσμια κυκλοφορία στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το WWD.

Στην καμπάνια εμφανίζονται κι άλλα παιδιά διασήμων, μεταξύ άλλων η κόρη των Kobe και Vanessa Bryant, Natalia και τα παιδιά των Ryan Philippe και Reese Witherspoon's kids, Ava και Deacon.

WELCOME TO THE HALLS OF IVY



Join now at https://t.co/4s0odgftlJ.#adidasxIVYPARK #HALLSOFIVY pic.twitter.com/wkVHp41K5U