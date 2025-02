Το γρηγορότερο υπερωκεάνιο στην ιστορία θα γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο

Ένα ιστορικό πλοίο, που παραμένει το γρηγορότερο υπερωκεάνιο στην ιστορία, ξεκίνησε την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου, το ταξίδι του για τις ακτές της Φλόριντα, όπου πρόκειται να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο του κόσμου.

Το SS United States, ένα πλοίο μήκους 304 μέτρων που πέρασε τον Ατλαντικό πιο γρήγορα από κάθε άλλο υπερωκεάνιο στο παρθενικό του ταξίδι το 1952, ρυμουλκείται τώρα στο Μόμπιλ της Αλαμπάμα. Εκεί θα γίνουν οι προγραμματισμένες εργασίες προετοιμασίας, πριν οι αρμόδιοι τελικά το βυθίσουν στον Κόλπο της Φλόριντα.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας Okaloosa στην παράκτια περιοχή Panhandle της Φλόριντα ελπίζουν ότι θα γίνει ένα σημαντικό αξιοθέατο ανάμεσα στους περισσότερους από 500 τεχνητούς υφάλους της κομητείας. Παράλληλα, ελπίζουν ότι θα γίνει χαρακτηριστική ατραξιόν για καταδύσεις, που θα μπορούσε να αποφέρει εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τοπικές επιχειρήσεις, αλιευτικά σκάφη τσάρτερ και ξενοδοχεία.

Greatly saddened today to see that one of my favorite liners, the SS United States, one of the last surviving liners of the 20th century, is on its way to be prepared to be sunken as an artificial reef :( pic.twitter.com/6HPNdz7THU