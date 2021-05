«Η ανθρωπότητα διεξάγει πόλεμο στη φύση - και θα είμαστε όλοι χαμένοι εάν δεν επιτύχουμε ειρήνη με τον πλανήτη» αναφέρει σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ισχυρίζεται ωστόσο ότι υπάρχουν λύσεις. «Μαζί, μπορούμε να σταματήσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας και να χτίσουμε ένα μέλλον όπου ζούμε σε αρμονία με τη φύση» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter,

Σε μήνυμά του νωρίτερα είναι αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας της φύσης, αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και δημιουργίας μία ισορροπίας στη σχέση μας με τον πλανήτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου πως η βιοποικιλότητα μειώνεται με έναν πρωτοφανή και ανησυχητικό ρυθμό, ενώ η πίεση αυξάνεται. «Εξαντλούμε τους πόρους ταχύτερα απ' ό,τι η φύση μπορεί να τους αναπληρώσει» προειδοποιεί και επισημαίνει πως η πανδημία του κορωνοϊού μάς έχει υπενθυμίσει τη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τη φύση.

Ειδικότερα, τονίζει πως η σημερινή κρίση μας δίνει την ευκαιρία να ανακάμψουμε καλύτερα και στη συνέχεια εστιάζει στα οφέλη από την προστασία της φύσης. «Τα οφέλη θα είναι τεράστια. Με την αναστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, θα βελτιώσουμε την ανθρώπινη υγεία, θα υλοποιήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική έκτακτη ανάγκη» εξηγεί συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκουτέρες, οι λύσεις υπάρχουν για να προστατέψουμε τη γενετική ποικιλότητα του πλανήτη στη γη και στη θάλασσα, προσθέτοντας ότι ο καθένας έχει έναν ρόλο να παίξει.

«Η επιλογή να ζήσουμε με βιώσιμο τρόπο πρέπει να είναι δυνατή σε όλους παντού» συνεχίζει στο μήνυμά του και διευκρινίζει πως αυτό σημαίνει καλύτερες πολιτικές που προωθούν τη λογοδοσία των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των ατόμων. «Πρέπει όλοι να γίνουμε μέρος ενός κινήματος αλλαγής» αποκρυσταλλώνει το μήνυμά του και σημειώνει πως ένας υγιής πλανήτης είναι κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Humanity is waging a war on nature - and we will all be losers if we don't achieve peace with the planet. Solutions exist. Together, we can halt biodiversity loss and build a future where we live in harmony with nature. #BiodiversityDay

Biodiversity is declining at an unprecedented and alarming rate.



We should all be advocates #ForNature.



The choice to live sustainably must be made available to everyone, everywhere.



This #BiodiversityDay, let us all be part of the solution. pic.twitter.com/acCM1t1o1o