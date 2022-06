Γιούχαραν τον Τζόνσον στις εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ

Γιούχαραν τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, καθώς έφτανε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου για τη λειτουργία τον Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το συγκεντρωμένο πλήθος άρχισε τα γιουχαΐσματα και τα σφυρίγματα μόλις είδε τον Τζόνσον, ο οποίος κατέφτασε μαζί με τη σύζυγό του, Κάρι.

Prime Minister Boris Johnson was met with boos and cheers from the crowds gathered at St Paul's Cathedral as he arrived for the National Service of Thanksgiving.



Live updates on the #PlatinumJubilee: https://t.co/93K97iZa1O pic.twitter.com/uuPHJV4nSZ