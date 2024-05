Για αντιγραφή κατηγορεί την Κιμ Καρντάσιαν η fashion influencer Καμίλ Σαριέρ

Όταν η fashion influencer Καμίλ Σαριέρ σχεδίασε μια συλλογή εσωρούχων για το βρετανικό brand «Stripe and Stare» πριν ένα χρόνο, δεν περίμενε πως θα ξεκινούσε δημόσια μια «μάχη» με την Κιμ Καρντάσιαν και το δικό της fashion brand, Skims.

Η Σαριέρ με ανάρτησή της στις 7 Μαΐου στο X (πρώην Twitter) κατηγόρησε το Skims - ένα fashion brand που η αξία του ανέρχεται σε 4 δισ. δολάρια - πως αντιγράφει τη δουλειά της. Στην επίμαχη ανάρτηση η Σαριέρ γράφει πως η Κιμ και η Skims αντέγραψαν το πρότζεκτ στο οποίο εκείνη «έβαλε την καρδιά και την ψυχή της» ενώ τονίζει ότι τα εσώρουχα της «Stripe and Stare» είναι 95% βιοδιασπώμενα και τα πιο άνετα που εκείνη έχει σχεδιάσει ποτέ.

Kim k/skims has ripped off the one project that i put my heart & soul into, waved my fee for, and put out in a bid to plateform one of the few brands who isn’t greenwashing. Stripe and Stare underwear is 95% biodegradable and the comfiest in the knicker drawer so jokes on u kim pic.twitter.com/l1Fp22hsXJ