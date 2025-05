Γερμανία: Υπεγράφη η συμφωνία για τον μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό - Αναλαμβάνει καγκελάριος ο Μερτς

Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπέγραψαν νωρίτερα σήμερα την προγραμματική συμφωνία τους, ανοίγοντας και τυπικά τον δρόμο για τον σχηματισμό του νέου ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος υποσχέθηκε «συστηματική και δυναμική εργασία από την πρώτη μέρα».

«Η συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα μαρτυρά ακριβώς αυτή τη βούληση για σοβαρή, επικεντρωμένη και με επίγνωση των προβλημάτων συνεργασία», δήλωσε ο κ. Μερτς, ο οποίος αναμένεται να εκλεγεί καγκελάριος αύριο από την Bundestag.

«Γνωρίζουμε ότι είναι ιστορική μας υποχρέωση να οδηγήσουμε αυτόν τον συνασπισμό στην επιτυχία. Είμαστε από κοινού αποφασισμένοι να το πράξουμε. Η κυβερνητική ομάδα είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τώρα ακριβώς αυτό το σχέδιο, με βασική προτεραιότητα να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο για τη Γερμανία», πρόσθεσε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.

Νωρίτερα το SPD ανακοίνωσε τις επιλογές του για τη στελέχωση των υπουργείων που του αναλογούν στη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με τον αρχηγό του κόμματος Λαρς Κλινγκμπάιλ να αναλαμβάνει τη θέση του αντικαγκελάριου και το υπουργείο Οικονομικών και τον Μπόρις Πιστόριους να παραμένει στο υπουργείο Άμυνας.

