Γερμανία - Γαλλία χαιρετίζουν την πτώση Άσαντ και προειδοποιούν για τον κίνδυνο εξτρεμισμού στη Συρία

Ικανοποίηση εκπέμπουν Γερμανία και Γαλλία για την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, ενώ προειδοποιούν για τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίσης και εξτρεμισμού στη χώρα.

«Το τέλος του καθεστώτος Άσαντ αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους στη Συρία μια μεγάλη ανακούφιση» δήλωσε η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Αναλένα Μπέρμποκ, σε μια μακρά σειρά αναρτήσεων στο Χ, προσθέτοντας ότι «η χώρα δεν πρέπει τώρα να πέσει στα χέρια άλλων ριζοσπαστών, όποια μορφή κι αν πάρουν».

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κάλεσε τα μέρη της σύγκρουσης να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους έναντι όλων των Σύρων και ζήτησε την προστασία των μειονοτήτων. Υπενθύμισε ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ «δολοφόνησε, βασάνισε και χρησιμοποίησε δηλητηριώδη αέρια εναντίον του ίδιου του πληθυσμού του». «Πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσει γι' αυτό» πρόσθεσε η Μπέρμποκ.

«Ο Μπασάρ αλ Άσαντ καταπίεσε βάναυσα τον ίδιο του το λαό, έχει αμέτρητες ζωές στη συνείδησή του και έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη Συρία, πολλοί από τους οποίους ήρθαν στη Γερμανία. Ο συριακός λαός έχει υποφέρει τρομερά. Επομένως, το τέλος της κυριαρχίας του Άσαντ στη Συρία είναι μια καλή είδηση» υπογράμμισε ο Όλαφ Σολτς σε δήλωσή του.

«Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να αποκατασταθεί γρήγορα ο νόμος και η τάξη στη Συρία» πρόσθεσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, επισημαίνοντας ότι «μια πολιτική λύση στη σύγκρουση στη Συρία σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι ακόμη δυνατή».

«Θα κρίνουμε τους μελλοντικούς κυβερνήτες από το αν θα επιτρέψουν σε όλους τους Σύρους να ζήσουν με αξιοπρέπεια και αυτοδιάθεση, να υπερασπιστούν την κυριαρχία της Συρίας από κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων και να ζήσουν ειρηνικά με τους γείτονές τους» κατέληξε ο Όλαφ Σολτς.

Η Γαλλία χαιρέτισε την είδηση της πτώσης του Άσαντ και ζήτησε να σταματήσουν οι μάχες στη χώρα. «Τώρα είναι η ώρα για ενότητα στη Συρία», ανέφερε το γαλλικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του, προτρέποντας για μια ειρηνική πολιτική μετάβαση. Η ανακοίνωση προειδοποίησε επίσης κατά του «εξτρεμισμού» κατά την προσεχή περίοδο για τη Συρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, χαιρέτισε από την πλευρά του την πτώση του «βάρβαρου κράτους» του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία και έστειλε ευχές για ειρήνη στον λαό της εμπόλεμης χώρας. «Το βάρβαρο κράτος έπεσε. Επιτέλους», έγραψε ο Μακρόν στο Χ. «Αποτίω φόρο τιμής στον συριακό λαό, στο θάρρος του, στην υπομονή του. Σε αυτή τη στιγμή της αβεβαιότητας, τους στέλνω τις ευχές μου για ειρήνη, ελευθερία και ενότητα» συμπλήρωσε.

