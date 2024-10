Γεωργία: Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά του εκλογικού αποτελέσματος- Κατηγορούν τη Ρωσία για νοθεία

Χιλιάδες Γεωργιανοί κατέκλυσαν τους δρόμους της Τιφλίδας διαμαρτυρόμενοι κατά των αμφιλεγόμενων αποτελεσμάτων των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, στις οποίες το κυβερνών κόμμα, το αντιδυτικό «Γεωργιανό Όνειρο» (GD), ανακηρύχθηκε νικητής, εν μέσω καταγγελιών για παρατυπίες και εκφοβισμό των ψηφοφόρων.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από την φιλοδυτική αντιπολίτευση, η οποία αρνήθηκε να αποδεχθεί την ήττα, κατηγορώντας το «Γεωργιανό Όνειρο» για νοθεία. Η πρόεδρος της χώρας, Σαλόμ Ζουραμπισβίλι, επίσης εξέφρασε αμφιβολίες για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας ότι η Γεωργία έχει γίνει θύμα «ειδικής επιχείρησης» από τη Ρωσία για να εμποδιστεί η πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

