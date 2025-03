Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ - «Τουλάχιστον 200 νεκροί»

Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ νωρίς τα ξημερώματα της Τρίτης, έχουν προκαλέσει τον θάνατο «τουλάχιστον 200» ανθρώπων στη Γάζα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση των δυνάμεων του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων από την εφαρμογή της εκεχειρίας, τον περασμένο Ιανουάριο.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο Χαλίλ αλ Ντακράν, τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ισραηλινούς εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας καταμετρούν νεκρούς, «στην πλειονότητά τους παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάρ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής, διευκρινίζοντας ότι τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις (νότια), ενώ οι περισσότεροι άλλοι στη Νουσέιρατ (κεντρικά) και στην πόλη της Γάζας (βόρεια).

Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο στελέχη της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς και υποδομές της οργάνωσης για όσο χρειαστεί, έκαναν σαφές πως επίκεινται χερσαίες επιχειρήσεις. Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως έβαλε μονομερώς τέλος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου. Με χωριστή ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως ξανάρχισαν την «επίθεση» εναντίον αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι πραγματοποιεί «εκτεταμένα πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι στόχευαν «τρομοκρατικούς στόχους» που ανήκαν στη Χαμάς. Ο Mahmoud Abu Wafah, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών στη Γάζα και ο υψηλότερος αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς στην επικράτεια, φέρεται να σκοτώθηκε στην επίθεση.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου. Οι συνομιλίες για την παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πολλοί άνθρωποι έτρωγαν το γεύμα τους πριν από την αυγή, επειδή είναι ο ιερός μήνας του Ραμαζανιού, όταν άρχισαν οι εκρήξεις στη Γάζα, λένε μάρτυρες.

Περισσότερα από 20 ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν από πάνω, είπαν. Στη συνέχεια, τα αεροπλάνα άρχισαν να χτυπούν στόχους στην πόλη της Γάζας, στη Ράφα και στο Χαν Γιουνίς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς διέταξαν τα πλήγματα νωρίς το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

«Αυτό ακολουθεί την επανειλημμένη άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας, καθώς και την απόρριψη όλων των προτάσεων που έχει λάβει από τον απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και από τους μεσολαβητές», ανέφερε. «Το Ισραήλ θα ενεργεί από εδώ και στο εξής κατά της Χαμάς με αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ», πρόσθεσε.

Το σχέδιο για τα χτυπήματα «παρουσιάστηκε από τον ισραηλινό στρατό το Σαββατοκύριακο και εγκρίθηκε από την πολιτική ηγεσία», ανέφερε.

