Οι Αφγανοί που κατάφεραν να αποδράσουν από το Αφγανιστάν των Ταλιμπάν, δεν άφησαν πίσω μόνο περιουσίες, αλλά συγγενείς, φίλους, κατοικίδια, ένα μέρος της καρδιάς τους.



Μία τέτοια περίπτωση ένα μικρό κορίτσι που έφτασε μετά κόπων και βασάνων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, έχοντας μαζί του το κλουβί με τη μάινά του, τη Τζούτζι.

«Το κορίτσι έφτασε στην αεροπορική βάση αποκαμωμένο με μια ασυνήθιστη ιδιοκτησία μαζί του: ένα πτηνό. Πάλεψε να φτάσει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για να φέρει το πολυαγαπημένο της πουλί. Για λόγους υγειονομικούς, ωστόσο, το πτηνό δεν μπορούσε να μπει στο αροσκάφος. Το παιδί έκλαιγε σιωπηλά. Με συγκίνησε. Υποσχέθηκα να προσέχω τη μάινα στην κατοικία και να την ταΐζω. Μπορεί να την επισκεφτεί οποτεδήποτε θέλει και να την πάρει πίσω» έγρεψε ο Γάλλος πρέσβης στο Αμπού Ντάμπι, Ξαβιέ Σατέλ.

For sanitary reasons, the bird could not embark on the plane from AD to 🇫🇷. She cried silently. I was moved. I promised to take care of the bird at the 🇫🇷 residence, feed him. She could visit him anytime and take him back. I won't forget her look of desperate gratefulness.



2/8