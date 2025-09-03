ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Αυτοκτονία διευθύντριας σχολείου φανερώνει την αδυναμία προστασίας μελών της LGBTQI+ κοινότητας

Μετά από δύο χρόνια παρενόχλησης λόγω της σεξουαλικότητάς της, η Caroline Grandjean έδωσε τέλος στη ζωή της την 1η Σεπτεμβρίου

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Η αυτοκτονία της Caroline Grandjean, διευθύντριας σχολείου στην κεντρική περιοχή Καντάλ της Γαλλίας, συγκλόνισε την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Τη Δευτέρα, η 42χρονη εκπαιδευτικός έδωσε τέλος στη ζωή της, μετά από σχεδόν δύο χρόνια παρενόχλησης λόγω της σεξουαλικότητάς της.

Σε συνέχεια του θανάτου της, το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε τη Δευτέρα βράδυ μια διοικητική έρευνα για να ρίξει πλήρες φως «σε όλα τα γεγονότα και τις διαδικασίες» που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, η Grandjean επικοινώνησε με τη γαλλική εθνική γραμμή πρόληψης αυτοκτονιών για να εκφράσει τις προθέσεις της. Η Αστυνομία, ενημερωμένη για την κατάσταση, προσπάθησε να τη βρει. Το σώμα της βρέθηκε αργότερα σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σχολείο της, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Το μαρτύριο της Grandjean ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ανακάλυψε ομοφοβικά γκράφιτι στο σχολείο της, όπου φοιτούσαν δεκαπέντε μαθητές. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2024, εμφανίστηκαν νέα γκράφιτι, ακολουθούμενα από γράμμα με απειλές θανάτου. Παρά τις πολλαπλές καταγγελίες, η παρενόχληση συνεχίστηκε.

Η ακαδημαϊκή επιθεώρηση της πρότεινε μετάθεση, την οποία αρνήθηκε.

Λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2024, νέα υβριστικά σχόλια την οδήγησαν να σταματήσει ξανά να εργάζεται. Δεν επέστρεψε ποτέ στο σχολείο.

Σύμφωνα με όσους ήταν κοντά της, η Grandjean ένιωθε εγκαταλελειμμένη από το ίδρυμα, το οποίο υποτίθεται προτίμησε να τη μετακινήσει παρά να την προστατεύσει.

«Η απόφαση της Caroline να δώσει τέλος στη ζωή της την πρώτη μέρα του σχολείου είναι ένα μήνυμα προς το Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης», δήλωσε ο Christophe Tardieux, δάσκαλος και δημιουργός κόμικ, που ανέφερε την ιστορία της σε άρθρο της γαλλικής εφημερίδας 20 Minutes.

Ευρεία οργή στην εκπαιδευτική κοινότητα

Η Aurélie Gagnier, γραμματέας και εκπρόσωπος συνδικάτου εκπαιδευτικών, δήλωσε ότι η τραγωδία αποκάλυψε τις βαθιές αδυναμίες του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος.

«Σε περιπτώσεις όπως αυτή, είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικές αρχές πρέπει να δείξουν σταθερή και αδιάλειπτη υποστήριξη», είπε. «Για εμάς, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχουν επισκέψεις από τις αρχές και ψυχολογική φροντίδα», συμπλήρωσε.

Σε συνέντευξη στο Euronews, η Gagnier κατήγγειλε επίσης την κρίσιμη έλλειψη πόρων.

«Υπάρχει μόνο ένας ιατρός εργασίας για κάθε 16.000 υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας. Ψυχολόγοι εργασίας σχεδόν δεν υπάρχουν», σημείωσε.

Συναγερμός για τα LGBTQ+ άτομα

Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των LGBTQ+ συμμερίζονται την ίδια οργή. Η Julia Torlet, πρόεδρος της SOS Homophobie, πιστεύει ότι ο θάνατος της Caroline Grandjean θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

«Προστατεύουμε μαθητές που δέχονται παρενόχληση, αλλά βλέπουμε ότι όταν πρόκειται για προσωπικό, αυτό δεν ισχύει ακόμη. Απλά μεταφέρονται σε άλλη περιοχή», δήλωσε η Torlet.

Η πρόεδρος της SOS Homophobie προειδοποίησε επίσης για μια ευρεία και ανησυχητική τάση.

«Μεταξύ των LGBTQ+ νέων κάτω των 25 ετών, υπάρχουν τέσσερις φορές περισσότερες αυτοκτονίες σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Και επτά φορές περισσότερες μεταξύ των νεαρών τρανς ατόμων», είπε, επισημαίνοντας ότι ένας στους δύο ανθρώπους δεν τολμά να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα στον χώρο εργασίας.

«Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν δικαιώματα δεν σημαίνει ότι οι νοοτροπίες έχουν αλλάξει. Μόνο και μόνο επειδή έχουμε νόμους δεν σημαίνει ότι οι θεσμοί προστατεύουν τους ανθρώπους. Θέλουμε να αναδείξουμε αυτήν την έντονη αντίθεση».

Με πληροφορίες από euronews.com

