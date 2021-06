Χαλαροί, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί κατέφθασαν οι Τζο και Τζιλ Μπάιντεν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Σύνοδο των G7.

Μάλιστα, το ζευγάρι, ντυμένο απλά αποφάσισε να καθίσει στο υπαίθριο καθιστικό του Tregenna Castle Hotel, με τους επισκέπτες και τον Τύπο να εκπλήσσονται καθώς δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο.

Ο ανταποκριτής του BBC στη Βόρεια Αμερική Τζον Σόπελ, έγραψε στο Twitter: «Πρώτη φορά στην καριέρα μου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έρχεται και κάθεται στο τραπέζι δίπλα μου και παραγγέλνει ένα ποτό. Προσπαθώ να το παίξω αδιάφορος. Ελπίζω να μην αποκαλύπτω κρατικά μυστικά, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήπιε αναψυκτικό ενώ η Πρώτη Κυρία ένα ποτήρι κρασί. Ούτε μπύρα ούτε μηλίτη».

