Φρουρός της βασίλισσας έβαλε τις φωνές σε τουρίστρια επειδή άγγιξε το άλογο: «Απομακρυνθείτε!»

Φρουρός της βασίλισσας Ελισάβετ φαίνεται να υψώνει τη φωνή του σε μια τουρίστρια που άγγιξε τα χαλινάρια του αλόγου του και το σχετικό βίντεο έχει ήδη γίνει viral.

Εκπρόσωπος της βρετανικής βασιλικής φρουράς δήλωσε στο Insider ότι οι φρουροί οφείλουν να προειδοποιούν το κοινό αν πλησιάσει πολύ κοντά στα ζώα, επειδή μπορεί να γίνουν «απρόβλεπτα».

Το βίντεο, που μετρά πάνω από 5 εκατομμύρια views, δημοσιεύτηκε από τον χρήστη Ethan, ο οποίος χρησιμοποιεί το @_phigs στο TikTok και δείχνει έναν φρουρό να φωνάζει σε μια τουρίστρια που άγγιξε τα χαλινάρια του αλόγου του. Συγκεκριμένα ακούγεται να φωνάζει: «Απομακρυνθείτε και μην αγγίζετε τα χαλινάρια» με τη γυναίκα να φεύγει γρήγορα.

«Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στο Λονδίνο μετά από αυτό το περιστατικό», προστίθεται στη λεζάντα του βίντεο.

A London tourist has vowed never to return to the capital after his step-mum was shouted at by a member of the Queen's guard for touching his horse. 👀



He posted the video to TikTok with the caption "Queens Guard Verbally Attacks My Step Mum". 🤨



🎥 TikTok pic.twitter.com/FacxzA8PkF