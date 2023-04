Φωτιά στο ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στη Λευκωσία- Η καταγγελία της διευθύντριας

Φωτιά ξέσπασε στη Λευκωσία σε ρωσικό πολιτιστικό κέντρο, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως το κτίριο υπήρξε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Πέντε πυροσβεστικά οχήματα με πάνω από 20 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο όπου προκλήθηκε η φωτιά, ενώ οι πυροσβέστες είπαν ότι οι φλόγες κατέκλυσαν ολόκληρη τη στέγη. Η φωτιά έχει πλέον κατασβεστεί όπως επιβεβαίωσε και η ρωσική πρεσβεία. Η πυρκαγιά ξέσπασε στην πλευρά του κτηρίου, που βρίσκεται στην οδό Δημοφώντος. Η είσοδος του κτιρίου βρίσκεται στην οδό Αλάσιας.

«Σημειώθηκαν δύο ισχυροί κρότοι, φλέγονται οι τοίχοι και η σκεπή. Το κτίριο εκκενώθηκε. Η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο και στο σημείο επιχειρούν οι πυροσβέστες» είχε δηλώσει αρχικά η διευθύντρια του πολιτιστικού κέντρο Αλίνα Ράντσενκο.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε σε περίπου δύο ώρες από την άφιξη της πυροσβεστικής στο σημείο.

To Ρωσικό Πολιτιστικό κέντρο βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, ολόκληρο το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι «Russia 24» η φωτιά στο κτίριο του Ρωσικού Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στη Λευκωσία θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα εμπρησμού. Αυτόπτες μάρτυρες, όπως είπε στο κανάλι η διευθύντρια του κέντρου Αλίνα Ράντσενκο, είχαν παρατηρήσει το ίδιο αυτοκίνητο δίπλα στο κτίριο για αρκετές ημέρες.

Βίντεο από τη φωτιά έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο. Το βίντεο δείχνει μαύρα νέφη καπνού να υψώνονται.

📹The Russian Centre of Culture and Science in #Nicosia, the capital of #Cyprus, is currently on fire, reportedly as a result of a Molotov cocktail attack. pic.twitter.com/mzccY5f0bJ