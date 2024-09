Φωτιά σε πολυώροφη πολυκατοικία στο Λονδίνο - Καίγονται δύο διαμερίσματα

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε πολυώροφη πολυκατοικία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη φωτιά, δύο διαμερίσματα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στον 9ο και τον 10ο όροφο της πολυκατοικίας. Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 70 πυροσβέστες και 10 οχήματα.

«Δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μια πυρκαγιά σε πολυκατοικία της οδού Ρόζενταλ, στο Κάτφορντ. Δύο διαμερίσματα στον 9ο και τον 10ο όροφο του κτιρίου φλέγονται» ανέφερε η Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

70 firefighters are tackling a fire in a high rise block of flats in Catford, Southeast London



Two flats on the 9th and 10th floors are currently alight.



It comes on the same day the Grenfell Tower fire inquiry was published, which found “systematic dishonesty” throughout. pic.twitter.com/KGuDt3M5kn