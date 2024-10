ΑμεΑ δημοσιογράφος καταγγέλλει αεροπορική εταιρεία: Σύρθηκα για να πάω τουαλέτα επειδή δεν επιτρέπουν τα αμαξίδια

Οι φωτογραφίες του 63χρονου ΑμεΑ δημοσιογράφου, Φρανκ Γκάρντνερ, από το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψε πρόσφατα, προκαλούν σωρεία αντιδράσεων.

Ο δημοσιογράφος του BBC, απαθανάτισε τον εαυτό του στο πάτωμα του αεροσκάφους, που δεν είχε προνοήσει να εξυπηρετήσει όπως πρέπει, τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στη δημοσίευσή του, ο Γκάρντνερ στοχοποίησε την αεροπορική εταιρεία που δεν επέτρεπε τα αναπηρικά αμαξίδια στις πτήσεις της.

Wow. It’s 2024 and I’ve just had to crawl along the floor of this LOT Polish airline to get to the toilet during a flight back from Warsaw as “we don’t have onboard wheelchairs. It’s airline policy”. If you’re disabled and you can’t walk this is just discriminatory. pic.twitter.com/aFuxo89DR5