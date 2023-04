Φινλανδία στο ΝΑΤΟ: Απέτυχε ο Πούτιν, έκανε λάθος- Τα μηνύματα μετά την ένταξη

Επισήμως η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, και το καλωσόρισμα από τους ηγέτες των μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας συμπεριλαμβανομένου και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι διαδοχικό.

«Από σήμερα θα κυματίζουν 31 σημαίες στο ΝΑΤΟ ως σύμβολο της ενότητας και της αλληλεγγύης μας», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ για την ένταξη της Φιλανδίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, λίγο πριν από την τελετή έπαρσης της σημαίας.

«Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ είναι καλή για την ίδια τη χώρα, για την ασφάλεια των σκανδιναβικών χωρών και για το ΝΑΤΟ συνολικά», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ, ο οποίος πρόσθεσε: «Είμαι βαθιά περήφανος που καλωσορίζω τη Φινλανδία ως πλήρες μέλος της Συμμαχίας μας και ανυπομονώ να καλωσορίσω και τη Σουηδία το συντομότερο δυνατό. Σε τέτοιους καιρούς οι φίλοι και οι σύμμαχοι είναι πιο σημαντικοί παρά ποτέ και η Φινλανδία τώρα έχει τους ισχυρότερους φίλους και συμμάχους στον κόσμο».

Ο Στόλτενμπεργκ σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να κλείσουν οι πόρτες του ΝΑΤΟ σε νέα μέλη, «αλλά σήμερα αποδείξαμε στον κόσμο ότι απέτυχε, ότι η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός δεν λειτουργούν. Αντί για λιγότερο ΝΑΤΟ επέτυχε ακριβώς το αντίθετο, περισσότερο ΝΑΤΟ και η πόρτα μας παραμένει ορθάνοιχτη».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Νιίστο τόνισε ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Φινλανδία και για το ΝΑΤΟ. «Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι τα σημαντικότερα στοιχεία για την ευτυχία των ανθρώπων», τόνισε και ευχήθηκε σύντομα η Σουηδία να γίνει το 32ο μέλος της Συμμαχίας.

Μπάιντεν για ένταξη Φινλανδίας: «Ανυπομονώ να καλωσορίσω και τη Σουηδία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα υπερήφανος για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

«Όταν ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν εξαπέλυσε τον θηριώδη επιθετικό πόλεμό του κατά του ουκρανικού λαού, νόμιζε πως θα μπορούσε να διαιρέσει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Έκανε λάθος. Σήμερα, είμαστε περισσότερο ενωμένοι από ποτέ», ανέφερε ο Μπάιντεν σε μια ανακοίνωση.

«Χαίρομαι που καλωσορίζω τη Φινλανδία ως το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ», είπε, υποσχόμενος πως, από κοινού, θα συνεχίσουν να «υπερασπίζονται κάθε εκατοστό εδάφους» της Συμμαχίας.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε επίσης, «ανυπομονώ να καλωσορίσω τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ το ταχύτερο δυνατό», προτρέποντας την Τουρκία και την Ουγγαρία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επικύρωσης για την ένταξη της Σουηδίας στη στρατιωτική συμμαχία «χωρίς καθυστέρηση».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε επίσης την Τουρκία και την Ουγγαρία να επικυρώσουν χωρίς καθυστέρηση την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. «Προτρέπουμε την Τουρκία και την Ουγγαρία να επικυρώσουν τα ενταξιακά πρωτόκολλα της Σουηδίας χωρίς καθυστέρηση ώστε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τη Σουηδία στην Ατλαντική Συμμαχία το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε.

Κυριάκος Μητσοτάκης για ένταξη Φινλανδίας: Ανυπομονώ να συνεργαστώ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτηση του στο Twitter την Φινλανδία για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτηση του στα αγγλικά, επισήμανε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη Φινλανδία για την ενίσχυση της συλλογικής μας ασφάλειας.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Συγχαρητήρια στη Φινλανδία που έγινε επίσημα το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη νέα φινλανδική κυβέρνηση για την ενίσχυση της συλλογικής μας ασφάλειας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, καθώς και για άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Σολτς, Μπορέλ, Μακρόν και Ζελένσκι για Φινλανδία στο ΝΑΤΟ

«Η Φινλανδία είναι από τώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι καλό νέο και κέρδος για τη διατλαντική ασφάλεια. Η ένταξη της Σουηδίας, η οποία δεν έγινε ακόμη, έχει όλη τη στήριξή μας!», δήλωσε από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος 'Ολαφ Σολτς σε μήνυμά του στο Twitter.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα «πιο θερμά συγχαρητήρια» του στη Φινλανδία για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον οποίο είναι η «μόνη αποτελεσματική εγγύηση στην περιοχή» απέναντι στη «ρωσική επιθετικότητα».

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στη Φινλανδία και στον πρόεδρο Σάουλι Νιινίστο για την ένταξη στο ΝΑΤΟ» χαιρέτισε σε μήνυμά του στο Telegram ο Ζελένσκι, η χώρα του οποίου φιλοδοξεί επίσης να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο δε Ζοσέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίλησε για ιστορικό βήμα.

Τέλος και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μέσω Twitter το καλωσόρισμά του.

