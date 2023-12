Φιλιππίνες: Αναζητούνται οι δράστες της βομβιστικής επίθεσης - «Δεν θα αποκαλύψουμε ονόματα»

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει ο στρατός στις Φιλιππίνες, για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής βομβιστικής επίθεσης, που σημειώθηκε στην κυριακάτικη λειτουργία καθολικών σε πανεπιστήμιο του Μιντινάο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανώτατου αξιωματικού, η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον δύο δράστες, οι οποίοι πιστεύεται ότι ευθύνετονται για τη βομβιστική επίθεση, την ώρα που ήδη έχει γίνει ανάληψη ευθύνης από το Ισλαμικό Κράτος.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε διεξάγεται μαζική επιχείρηση αναζήτησης αυτών των τρομοκρατικών ομάδων ή υπόπτων δραστών της βομβιστικής επίθεσης», δήλωσε ο Ουίλιαμ Γκονσάλες, επικεφαλής της αστυνομίας του δυτικού Μιντανάο στους δημοσιογράφους από την πόλη Μαράουι.



«Έχουμε εντοπίσει ανθρώπους, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Προκειμένου να μην προτρέξουμε, δεν θα αποκαλύψουμε τα ονόματα», σημείωσε ο Άλαν Νομπλέσα, αξιωματούχος της αστυνομίας της περιοχής.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι ένας από τους υπόπτους συνδέεται με τοπική οργάνωση ανταρτών.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι ευθύνονται «ξένοι τρομοκράτες».



Η πόλη Μαράουι βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού Μιντανάο και εδώ πολλά χρόνια είναι αντιμέτωπη με συγκρούσεις μεταξύ φυλών, με αυτονομιστές αντάρτες και άλλες μορφές ανομίας, εγείροντας ανησυχίες ότι ενδέχεται να αναδειχθεί σε κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη εξτρεμιστών.



Ο Ρομέο Μπράουνερ, αξιωματικός του στρατού, δήλωσε ότι υπάρχουν υποψίες ότι η βομβιστική επίθεση ενδέχεται να έγινε σε αντίποινα για τις επιχειρήσεις εναντίον τοπικών εξτρεμιστικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, η βομβιστική επίθεση συνέβη μετά από επιχείρηση που έκανε ο στρατός την Παρασκευή στο Μαγκουιντανάο ντελ Σουρ, στην οποία σκοτώθηκαν 11 τζιχαντιστές, μεταξύ των οποίων στελέχη της οργάνωσης Ντάουλα Ισλαμίγια που πρόσκειται στο Ισλαμικό Κράτος.



«Αυτή είναι μια ισχυρή πιθανότητα. Οι δυνάμεις ασφαλείας σας (…) εργάζονται εξαιρετικά σκληρά για να διασφαλίσουν ότι οι δράστες αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη», τόνισε.



Ο στρατός των Φιλιππίνων είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι σκότωσε ανώτερο στέλεχος της Αμπού Σαγιάφ, μιας διαβόητης οργάνωσης που έχει δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος και η οποία επιδίδεται σε απαγωγές και πειρατείες.



Ο εκλιπών ηγέτης της, ο Ισνιλόν Χαπιλόν, είχε διοριστεί από το ΙΚ «εμίρης» της Νοτιοανατολικής Ασίας και θεωρούνταν εγκέφαλος της κατάληψης του Μαράουι το 2017. Στις συγκρούσεις που ακολούθησαν και οι οποίες διήρκεσαν πέντε μήνες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, ενώ ο Χαπιλόν έπεσε νεκρός από ελεύθερο σκοπευτή.

