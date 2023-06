Εύα Καϊλή: «Ο δικαστής δέχτηκε επίπληξη από έναν μασόνο στο Qatargate»

Παρέμβαση με ανάρτησή της στα social media για τις εξελίξεις στο Qatargate έκανε σήμερα ο Εύα Καϊλή.

Μετά τον σχολιασμό της παραίτησης του Βέλγου ανακριτή Μισέλ Κλεζ, για την υπόθεση Qatargate από τους δικηγόρους της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Σβεν Μαρί, η Εύα Καϊλή σήμερα ήταν δεικτική: «Ο δικαστής δέχτηκε επίπληξη από έναν ελεύθερο μασόνο στο Qatargate: "Έκανε πάρα πολλά για να καλύψει την Αρένα". Η ουδετερότητα ενός δικαστή είναι πολύ σημαντική, όπως και η εικόνα της αμεροληψίας του» ανέφερε η Εύα Καϊλή

Υπενθυμίζεται πως οι δικηγόροι της Εύας Καΐλή είχαν εκφράσει απορία για το πρόσωπο της Μαρία Αρένα, της ευρωβουλευτή που «βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών», μετά την πληροφορία ότι ο γιος της και ο γιος του ανακριτή στην υπόθεση Qatargate «εμπλέκονται σε εταιρεία ιατρικής κάνναβης».

«Με οδυνηρή έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο γιος του ανακριτή και ο γιος της Μαρία Αρένα εμπλέκονται σε μια εταιρεία ιατρικής κάνναβης!» είχαν πει χαρακτηριστικά σε κοινή τους δήλωση σημειώνοντας πως προκαλεί ερωτήματα πως η Μαρία Αρένα δεν ανακρίθηκε ποτέ από τον ανακριτή Μισέλ Κλεζ.

“Judge was scolded by a freemason on #Qatargate: "He was doing too much to cover Arena" A judge's neutrality is very important, as is his appearance of impartiality” pic.twitter.com/SU1ldzdTWR