Ερυθρός Σταυρός: Σπαρακτική η κατάσταση σε Μαριούπολη και αλλού- Δεν θα γίνει σήμερα η εκκένωση

Σπαρακτική χαρακτήρισε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού την κατάσταση στη Μαριούπολη- όπως και άλλες πόλεις της Ουκρανίας- όπου διεκόπη η απομάκρυνση των αμάχων.

«Κατανοούμε ότι οι επιχειρήσεις ασφαλούς διέλευσης από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα δεν θα ξεκινήσουν σήμερα. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις πλευρές σχετικά με την ασφαλή διέλευση αμάχων από τις διάφορες πόλεις που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση», ανακοίνωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

«Οι σκηνές που εκτυλίσσονται σήμερα στη Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις είναι σπαρακτικές», επεσήμανε ακόμη η οργάνωση.

«Οι λεγόμενοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι ή άλλα μέτρα που στοχεύουν στην παροχή ανακούφισης σε άτομα που πλήττονται από τη σύγκρουση πρέπει να σχεδιάζονται καλά και να εφαρμόζονται κατά τη συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών», τόνισε ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ανεξάρτητα από το αν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες, οι πλευρές πρέπει να συνεχίσουν να προστατεύουν τους αμάχους και τις μη στρατιωτικές υποδομές σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόσο για αυτούς που επιλέγουν να φύγουν όσο και για αυτούς που παραμένουν», επεσήμανε η οργάνωση.

