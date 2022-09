Ερντογάν: Η Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά

Λίγη ώρα μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη στο CNN Turk, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε εκ νέου στη χώρα μας, κάνοντας λόγο για στρατικοποίηση των νησιών. Παράλληλα, έβαλε στο κάδρο και τις ΗΠΑ, απειλώντας την Ουάσιγκτον ότι δεν θα μείνει αναπάντητος ο εξοπλισμός των νησιών.

«Οι ΗΠΑ δεν ενεργούν δίκαια μεταξύ των χωρών με τις οποίες είναι στο ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε στο top 5 του ΝΑΤΟ. Είναι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ να στέλνουν όπλα, οχήματα και εξοπλισμό στα νησιά», τόνισε ο Ερντογάν.

«Έχουμε προχωρήσει στις απαραίτητες προειδοποιήσεις σε ΗΠΑ και Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, τα νησιά αυτά υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς», πρόσθεσε.

«Η ανακοίνωση που έβγαλε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, αναφέρεται σ’ αυτό. Οι ΗΠΑ, οι οποίες αγνοούν και μάλιστα ενθαρρύνουν τα βήματα του ελληνο-ελληνοκυπριακού διδύμου που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα, θα οδηγήσουν σε μια κούρσα εξοπλισμών. Θα σταματήσουμε; Έχουμε περίπου 40.000 στρατιώτες εκεί.

»Η στρατιωτικοποίηση δεν θα μείνει αναπάντητη. Στα νησιά που πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα, οι ΗΠΑ δεν υπακούουν στη Συνθήκη της Λωζάνης και κάνουν τέτοιες ενέργειες», επισήμανε σε άλλο σημείο ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President said tonight his gov't warned the US, Greece on arming Greek islands close to #Turkey, sent a last letter to the UN, and vowed to pour more arms, troops to #Cyprus. pic.twitter.com/2dfp3uTeq1