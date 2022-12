Έριξαν πάλι αυγό στον βασιλιά Κάρολο

Ο βασιλιάς Κάρολος δέχτηκε ένα αυγό για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα σήμερα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει έναν άνδρα για την επίθεση.

Οι σωματοφύλακες επενέβησαν γρήγορα για να απομακρύνουν τον μονάρχη από το σημείο της φασαρίας στην πλατεία St George's στο Luton.

Η αστυνομία του Bedfordshire επιβεβαίωσε ότι ένας ύποπτος, περίπου 20 ετών, συνελήφθη και ανακρίνεται.

Ο 74χρονος Κάρολος δεν θορυβήθηκε από το περιστατικό και επέστρεψε γρήγορα στις χειραψίες με τους πολίτες.

