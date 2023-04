Επίθεση κατά Εβραίου μαθητή στις ΗΠΑ- Χάραξαν σβάστικα στην πλάτη του

Επίθεση με αντισημιτικά κίνητρα σε βάρος 17χρονου Εβραίου μαθητή, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ερευνά το FBI στη Νεβάδα των ΗΠΑ.

Το αγόρι επέστρεψε από το σχολείο του στις 9 Μαρτίου και η μητέρα του παρατήρησε ότι στην πλάτη του υπήρχε χαραγμένη με αιχμηρό αντικείμενο μια σβάστικα.

Οι δράστες έσκισαν, επίσης, την τσάντα στην οποία κουβαλούσε τον εξοπλισμό για τον σκύλο υπηρεσίας του.

«Ο γιος μου είναι ο μόνος μαθητής που φοράει κιπά στο σχολείο» δήλωσε η μητέρα του αγοριού στο πρακτορείο CoLLive.com και κατήγγειλε ότι μολονότι ενημέρωσε το σχολείο για το περιστατικό, δεν έκαναν τίποτα για να βρουν τους δράστες.

Η μητέρα είπε ότι επειδή το σχολείο δεν επιτρέπει κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε αίθουσες διδασκαλίας, αποδυτήρια ή μπάνια, δεν φαίνεται να υπάρχουν αποδεικτικά βίντεο για την επίθεση.

Το FBI ξεκίνησε την έρευνα μετά από παρέμβαση της μη κερδοσκοπικής ομάδας The Israeli-American Council.

Sickening Jew hate beyond words!



A swastika carved out on back of Jewish child with autism, at public school in the Las Vegas area.https://t.co/46LpZsZvWp pic.twitter.com/8BuFIthOs9