Επιτέθηκαν με μπογιές σε Ρώσο νομπελίστα δημοσιογράφο: «Τα μάτια μου καίνε τρομερά»

Επίθεση με κόκκινη μπογιά δέχθηκε στη Ρωσία ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης δημοσιογράφος, Ντμίτρι Μουράτοφ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη μέσα σε τρένο ενώ κατευθυνόταν από τη Μόσχα στη Σαμάρα.

«Τα μάτια μου καίνε τρομερά» είπε ο διευθυντής της φιλελεύθερης εφημερίδας Novaya Gazeta , η οποία σταμάτησε τις δραστηριότητές της μετά από προειδοποίηση από τη Μόσχα για την κάλυψη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Ένας άγνωστος επιτέθηκε στον διευθυντή της Novaya Gazeta Europe μέσα στο βαγόνι ενός τρένου» ανέφερε η εφημερίδα στο Telegram.

«Μου έχυσαν λαδομπογιά με ασετόν. Τα μάτια μου καίνε φριχτά. Στο τρένο από τη Μόσχα για τη Σαμάρα. Η αναχώρηση είχε ήδη καθυστερήσει 30 λεπτά. Θα προσπαθήσω να πλυθώ» περιέγραψε ο ίδιος ο Μουράτοφ, στην ανάρτηση αυτή. «Ο δράστης "φώναξε: Μουράτοφ, αυτό είναι για τους δικούς μας"», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το δημοσιογράφο: η μία τον δείχνει να κοιτάζεται στον καθρέφτη, πιθανότητα στην τουαλέτα του τρένου, ενώ το κεφάλι, ο κορμός και τα χέρια του είναι καλυμμένα με μία κόκκινη ουσία. Η δεύτερη δείχνει το κουπέ του τρένου, πιτσιλισμένο με μεγάλη ποσότητα ενός κόκκινου υγρού.

Ο Μουράτοφ δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε το ταξίδι του, για να πάει στη μητέρα του. «Αναζητούμε τον δράστη που το έκανε» έγραψε στο Twitter ο Κίριλ Μαρτίνοφ, ο πρώην αναπληρωτής του Μουράτοφ στην εφημερίδα.

Novaya Gazeta editor-in-chief Dmitry Muratov was just attacked on a train in Russia by a man who threw paint at him, possibly damaging his eyesight.