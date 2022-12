Επιχείρησαν να κλέψουν γκράφιτι του Bansky στην Ουκρανία- Το εντόπισαν οι αρχές

Άγνωστοι επιχείρησαν να κλέψουν γκράφιτι του Banksy από έναν τοίχο ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην Ουκρανία.

Οι άγνωστοι έκοψαν ένα τμήμα που απεικόνιζε το γκράφιτι με μία γυναίκα που φορούσε αντιασφυξιογόνα μάσκα.

Η αστυνομία είπε ότι αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν στο Hostomel και το κομμάτι με το γκράφιτι τελικά ανακτήθηκε.

Ήταν ένα από τα πολλά έργα που δημιούργησε ο Βρετανός καλλιτέχνης στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα. Το γκράφιτι παραμένει άθικτο και η αστυνομία το προστατεύει, δήλωσε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου.

«Αυτές οι εικόνες είναι τελικά σύμβολα του αγώνα μας ενάντια στον εχθρό», είπε. «Πρόκειται για ιστορίες για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη όλου του πολιτισμένου κόσμου προς την Ουκρανία. Θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε αυτά τα έργα τέχνης του δρόμου ως σύμβολο της νίκης μας».

Η αστυνομία δημοσίευσε εικόνες του κίτρινου τοίχου από το Hostomel, με ένα μεγάλο μπάλωμα από το τμήμα που λείπει.

Ο Banksy κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα το βίντεο με το έργα του στην Ουκρανία. Απεικονίζουν ανθρώπους να κάνουν καθημερινές εργασίες και βρίσκονται σε κτίρια, τα οποία έχουν καταστραφεί από βομβαρδισμούς στη χώρα.

Οι πόλεις που δημιούργησε τα έργα του Banky είναι μερικές μόνο από αυτές που δέχθηκαν τα περισσότερα πλήγματα από την ρωσική εισβολή.

Το βίντεο δείχνει επίσης το χέρι ενός άνδρα να δημιουργεί αλλά για μία ακόμα φορά το πρόσωπό του δεν φαίνεται.

Ένα άλλο γκράφιτι απεικονίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν που τον ρίχνει στο πάτωμα ένα παιδί σε αγώνα τζούντο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα έργο τέχνης του Banksy γίνεται στόχος. Το 2019, μια συμμορία με κουκούλες έκλεψε ένα έργο του από την έξοδο κινδύνου του Bataclan στο Παρίσι. Αργότερα βρέθηκε στην Ιταλία.

⚡️ Police detain people suspected of stealing Banksy graffiti in Kyiv Oblast.



The people who cut down the part of the wall insulation with the graffiti on it reportedly said they wanted to sell the artwork and transfer the money to Ukraine’s Armed Forces. pic.twitter.com/oVe4XGmO5d