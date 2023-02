Επεισόδιο σε πτήση της Aeroflot: Προσπάθησε να μπει στο πιλοτήριο, ημίγυμνη - Φώναζε πως κινδυνεύουν όλοι

Επιβάτισσα πτήσης της ρωσικής εταιρείας αερομεταφορών Aeroflot επιχείρησε να μπει στο πιλοτήριο αεροσκάφους, ημίγυμνη.

Η Olga - έχει γίνει γνωστό μόνο το μικρό της όνομα - επέβαινε στην πτήση από Σταυρόπουλη προς Μόσχα, όταν και γδύθηκε και προσπάθησε να μπει στο cockpit, φωνάζοντας πως είναι όλοι σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η αεροσυνοδός τής έκανε παρατήρηση γιατί κάπνιζε στις τουαλέτες.

Η απάντησή της ήταν να βγάλει τα ρούχα της και να βάλει τις φωνές. Χτυπούσε την πόρτα του πιλοτηρίου, έλεγε ότι διατρέχουν όλοι κίνδυνο και πρέπει να πάρει τον έλεγχο της πτήσης.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν δάγκωσε μία αεροσυνοδό, η οποία επιχείρησε να παρέμβει και να τη σταματήσει.

Οι άλλοι επιβάτες επενέβησαν και την ακινητοποίησαν, με αυτοσχέδια δεσμά, και αποκαταστάθηκε η ηρεμία για το υπόλοιπο της πτήσης.

In a shocking incident on an Aeroflot flight from Stavropol to Moscow, a female passenger stripped naked and attempted to enter the cockpit, shouting that everyone on board was in danger.



