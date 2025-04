«Ένιωσα απόλυτο τρόμο»: Γυναίκα δέχτηκε επίθεση από Ορθόδοξους Εβραίους στο Μπρούκλιν

Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μια γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από όχλο Ορθόδοξων Εβραίων ανδρών, οι οποίοι την πέρασαν για διαδηλώτρια κατά του Ισραηλινού υπουργού ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν-Γβίρ.

Η επίθεση των Ορθόδοξων Εβραίων καταγράφηκε από περαστικό και συνέβη κοντά στα κεντρικά γραφεία του κινήματος Chabad Lubavitch στο Crown Heights. Η γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε ότι φοβήθηκε για τη ζωή της καθώς την κυνηγούσαν, την κλώτσησαν, την έφτυσαν και την πέταξαν αντικείμενα.​

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, βγήκε από το σπίτι της γύρω στις 10:30 μ.μ. για να δει τι συμβαίνει, καθώς άκουσε ελικόπτερα της αστυνομίας. Όταν κάλυψε το πρόσωπό της με ένα μαντήλι για να μην την αναγνωρίσουν, περίπου 100 άνδρες την περικύκλωσαν. Αυτοί την απείλησαν με σεξουαλικές επιθέσεις και φώναζαν «θάνατος στους Άραβες». Η γυναίκα ανέφερε ότι η αστυνομία δεν επενέβη για να την προστατεύσει.​

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνονται δύο άνδρες να την κλωτσούν στην πλάτη, άλλος να της πετάει έναν κώνο κυκλοφορίας στο κεφάλι και ένας τέταρτος να τη σπρώχνει με έναν κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα ανέφερε ότι ένιωσε απόλυτο τρόμο και ότι δεν ήξερε πώς να αντιδράσει.​

