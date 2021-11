Ένα γιγάντιο άστρο τοποθετήθηκε σήμερα σε έναν από τους κύριους πυργίσκους της Σαγράδα Φαμίλια, του αριστουργήματος του Αντόνι Γκαουντί.

Ωστόσο, το πελώριο χριστουγεννιάτικο στολίδι πάνω στο εμβληματικό τοπόσημο της Βαρκελώνης που προ πανδημίας προσέλκυε 60.000 τουρίστες ημερησίως, μόνο εορταστική ευδαιμονία δεν έφερε στους κατοίκους της πόλης.





Ενώσεις κατοίκων κατηγορούν το θρησκευτικό ίδρυμα που έχει τη διαχείριση της Βασιλικής για επίδειξη ισχύος.

Star now crowns tower of the Virgin Mary

Today, the Sagrada Família lifted the star of the Virgin Mary into place. This was a historic moment, as it is the final piece of the tower and changes the Barcelona skyline. pic.twitter.com/oX6uMx4Tmy